El Nikkei salta casi un 4 % y toca máximos en la apertura por las negociaciones sobre Irán

Veinte minutos después del inicio de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzaba un 3,87 %, o 2.301,42 puntos, hasta ubicarse en 61.814,54 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,92 %, o 71,58 puntos, hasta 3.800,31 enteros.

El parqué tokiota siguió con la tendencia de Wall Street, con el sector tecnológico liderando las subidas después de un parón de tres días por las vacaciones de la Semana Dorada en Japón.

En semiconductores, la firma Advantest crecía más de un 7 %, y Tokyo Electron subía alrededor de un 6,7 %.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se disparaba más de un 10 %.

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En automóviles, sin embargo, el fabricante japonés Honda bajaba más de un 1 %, mientras que Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se mantenía plana.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 0,1 %, y la empresa de videojuegos Nintendo caía cerca de un 2,7 %.