El número de estudiantes internacionales en Canadá cae a los niveles de la pandemia

Según estimaciones preliminares divulgadas por el organismo público Estadísticas Canadá, desde el curso académico 2023-2024 el número de estudiantes internacionales cayó en 124.000 personas, un descenso del 29 %, hasta situarse en torno a los 300.000 en 2025-2026.

La caída se produce después de dos décadas de fuerte crecimiento. Entre los cursos 2003-2004 y 2023-2024, el número de estudiantes internacionales a tiempo completo en instituciones públicas postsecundarias se multiplicó por ocho, antes de descender un 4 % en 2024-2025 y un 26 % adicional en 2025-2026.

Este descenso de estudiantes internacionales parece ser una consecuencia directa de la decisión del Gobierno canadiense en 2024 de reducir el número de residentes temporales en el país, incluido un recorte del 35 % en los nuevos permisos de estudio respecto a 2023 y una reducción adicional del 10 % en 2025.

Hasta 2024, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes.

Pero a principios de 2024, el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió que Canadá no podía absorber el elevado número de migrantes que el país estaba aceptando.

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Bajo el Gobierno de Trudeau, que dimitió del cargo a principios de 2025 tras una fuerte caída de su popularidad, el porcentaje de trabajadores temporales extranjeros con respecto a la población del país se disparó del 2 % en 2017 al 7,5 % en 2024.

Ahora, el compromiso de las autoridades canadienses es reducir la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país al 5 % en los próximos años.

Fruto de la nueva política, el descenso de estudiantes internacionales ha sido especialmente acusado en los colegios públicos, equivalentes a centros de formación superior técnica y profesional de nivel superior.

En estos programas, el número de estudiantes internacionales disminuyó un 42 % entre 2023-2024 y 2025-2026, con una caída del 40 % solo en el último curso.

En las universidades, el descenso fue menor, aunque también significativo: un 17 % en el mismo periodo. Estadísticas Canadá estima que el número de estudiantes internacionales universitarios se situó por debajo del nivel observado en 2019/2020, antes de la pandemia.

Por niveles de estudio, la caída entre 2023-2024 y 2025-2026 fue del 18 % tanto en los programas de grado como en los de máster, mientras que en doctorado el descenso fue del 11 %.

El mayor impacto se observa en los nuevos estudiantes. En los colegios públicos, habrían perdido 102.188 alumnos, un 75 % menos que en 2023-2024. En las universidades, la caída de nuevos estudiantes se estima en 36.740, un descenso del 46 %.