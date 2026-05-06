El Parlamento de El Salvador ratificará cuestionadas reformas en materia electoral

Se trata de unos cambios a la Constitución para dar representación legislativa a los salvadoreños en el exterior, una iniciativa del presidente Bukele, y para quitar a los partidos la facultad de presentar candidatos a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una propuesta del presidente del Legislativo, Ernesto Castro.

Una de las reformas modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman este órgano.

De acuerdo con datos del TSE divulgados por la Asamblea Legislativa, en el padrón electoral están registrados 960.928 salvadoreños que viven en el exterior, aunque la diáspora asciende a unos 3 millones de personas, según cifras oficiales.

Los salvadoreños que viven en el exterior pueden votar para la elección de presidente y vicepresidente, así como de diputados en el Congreso de entre los candidatos propuestos por los partidos inscritos, y su sufragio se suma a los votos totales del departamento de San Salvador.

Con el cambio constitucional, los diputados electos por la diáspora "tendrán voz en las decisiones que definen el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador", indicó en su momento un comunicado de la Presidencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta reforma ha sido vista como un intento de reforzar el poder del Gobierno de Bukele de cara a las elecciones del próximo año.

"Sería lamentable que solo se usara a la diáspora para obtener una ventaja electoral en las elecciones 2027, debido a proyecciones electorales desfavorable en el voto nacional para el partido oficial", opinó la organización Acción Ciudadana.

La otra iniciativa modifica el artículo 208 de la Constitución, que hasta antes de esta enmienda establecía que tres de los cinco magistrados del TSE eran escogidos de entre las ternas que presentaban los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones presidenciales.

Esta conformación permitía que al menos dos magistrados fuesen escogidos por el Congreso de entre las propuestas de los partidos que perdieron las elecciones y uno por el partido gobernante, que era el presidente del organismo.

La nueva redacción establece que la convocatoria para elegir a los tres magistrados será pública y que una comisión de diputados escogerá y propondrá al pleno a los candidatos para su votación "sin ningún tipo de cuota partidaria" y basándose en la "meritocracia".

Los otros dos magistrados se seguirán escogiendo de las propuestas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).