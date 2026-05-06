El petróleo de Texas baja un 6,26 % ante un posible acuerdo para poner fin a la guerra

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 6,42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Varias funcionarios oficiales declararon a Axios que la Casa Blanca cree estar cerca de un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Además, el medio señala que Estados Unidos espera que Irán responda a varios puntos clave en las próximas 48 horas.

No obstante, Trump indicó este miércoles en sus redes que: "Si no acceden, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de un nivel e intensidad mucho mayores que antes".

En Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Isamil Bagaei, dijo que la propuesta de EE.UU. "está siendo evaluada" por el Gobierno de Teherán, que someterá sus puntos de vista a Pakistán, que ejerce de mediador entre ambas partes.