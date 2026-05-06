El viaje a España del papa es "hito de convivencia, solidaridad y diálogo", dice gobierno

Fuentes del Gobierno aseguraron que, junto con las instituciones implicadas, llevan meses trabajando para garantizar las condiciones de seguridad y el perfecto desarrollo de los actos de la visita y con este objetivo, se movilizarán los medios necesarios para que las jornadas transcurran "con total normalidad".

En un contexto internacional "marcado por la guerra, el odio y la exclusión", el Gobierno destaca "el mensaje del papa en defensa de los valores humanistas del diálogo, la solidaridad y la convivencia".

"Esta visita será una oportunidad única para que nuestro país siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos", apuntaron las citadas fuentes.

El programa completo de la visita de León XIV, que publicó este miércoles la Santa Sede, indica que el pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Celebrará cuatro misas multitudinarias, pero también tendrá momentos más privados como la visita a la cárcel de Brians 1 de Barcelona, al centro de acogida para migrantes de Las Raíces en Tenerife y la casa para las personas sin hogar del madrileño barrio de Carabanchel.

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También tendrá un encuentro con los reyes, Felipe VI y Letizia, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dará un discurso en el Congreso de los Diputados.