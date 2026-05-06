Ex jefe electoral de Perú suma 13 denuncias y ratifica que colaborará con investigaciones

En una rueda de prensa junto a sus abogados, Corvetto confió en que la Justicia peruana ratifique en segunda instancia la decisión de no autorizar su detención preliminar, solicitada por la Fiscalía, después de que haya entregado al Ministerio Público sus dos pasaportes vigentes (uno peruano y otro italiano) y haya aceptado la prohibición de no salir del país por 18 meses.

El exfuncionario denunciado se mostró "absolutamente dispuesto a colaborar con la Justicia". "En lo personal quiero que se sepa qué pasó y conocer la verdad", dijo el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Me he allanado al impedimento de salida del país por 18 meses, lo que evidencia mi voluntad plena de colaborar con la Justicia, y lo voy a seguir haciendo de manera clara y precisa en cada momento que se me convoque", sostuvo Corvetto.

"Queremos que se conozca la verdad y que se limpien las honras que se ha querido manchar. También queremos que este análisis sea absolutamente técnico y no político. No queremos que lo político invada a lo técnico", añadió.

Pese a que la ley electoral de Perú prohíbe su dimisión mientras haya un proceso electoral en marcha, Corvetto presentó su dimisión ante las irregularidades en la distribución y repliegue del material electoral, lo que causó retrasos en la apertura de locales de votación en Lima.

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Estos episodios alimentaron las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien señala un supuesto contubernio en su contra para presuntamente dificultar la votación en Lima, donde fue el más votado, y así impedirle pasar a la segunda vuelta, de la que se quedó fuera por pocos miles de votos, en detrimento del izquierdista Roberto Sánchez.

El abogado Ronald Gamarra confesó que hasta el momento desconocen cuántas investigaciones se le han abierto a Corvetto en la Fiscalía, pues las conocen a medida que se las notifican, lo que supone 13 denuncias hasta este miércoles.

"Hasta la fecha la Fiscalía no nos ha entregado la información de todos los actuados, y no podemos ejercer una adecuada defensa del señor Corvetto mientras la Fiscalía no cumpla con garantizar sus derechos, y uno de ellos es el acceso a la información que consta en los expedientes fiscales", lamentó el abogado.

Gamarra también criticó que la Fiscalía registrase hace 13 días el domicilio de Corvetto sin que hasta ahora haya realizado nuevas diligencias con los elementos confiscados.

Por su parte, su otro abogado Julio Arbizú apuntó que "ni siquiera se ha formalizado ninguna investigación", ya que todos los expedientes se encuentra en fase de indagaciones preliminares.

Asimismo, enfatizó que, si bien en 2020 fue candidato a congresista en las listas del partido Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, la defensa de Corvetto no tendrá ningún contenido político. "No somos políticos. Somos abogados defensores", apuntó.

Asimismo, anunciaron que más adelante tomarán acciones legales contra las amenazas de muerte y otro tipo de hostigamientos recibidos por Corvetto, entre ellos del propio candidato López Aliaga.