Excanciller colombiano abandona carrera presidencial y se adhiere a candidato de izquierda

"Me adhiero a esta coalición porque hay una oportunidad real de fortalecer un proyecto que puede ampliarse a millones de colombianos", afirmó Murillo durante una conferencia de prensa en la que firmó su unión a Cepeda.

Esta adhesión ocurre a 26 días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y con los tarjetones electorales ya impresos, por lo que Murillo aparecerá entre los candidatos pero los votos que eventualmente reciba no serán contabilizados.

Murillo, a quien las encuestas dan menos del uno por ciento de la intención de voto, señaló que esta decisión no nace "desde la debilidad", sino desde la "coherencia" con sus principios, ya que busca proyectar sus metas a un escenario donde puedan "tener mayor impacto", en este caso junto a Iván Cepeda.

El ahora excandidato fue canciller del actual Gobierno, embajador en Estados Unidos, ministro de Ambiente y gobernador en dos oportunidades del departamento del Chocó (oeste), del que es natural.

Esta era la segunda vez que aspiraba a los mayores cargos del Gobierno nacional tras un primer intento como compañero de fórmula del candidato de centro Sergio Fajardo en las elecciones presidenciales de 2022.

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Cepeda, que lidera con holgura las encuestas, agradeció la decisión de Murillo y aseguró que "la fortaleza de la Alianza por la Vida radica en las ideas y convicciones" que comparte con el excanciller.

"Nos une la idea de que Colombia tiene que superar aquellas trabas o problemas del modelo neoliberal, que han dejado huellas degradantes", dijo Cepeda.

Por su parte, Murillo aseveró que quieren ganar en primera vuelta, pero que no deben confiarse, por lo que impulsó al resto del partido a "trabajar más duro" para evitar una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.