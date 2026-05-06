Fernández comenzará su mandato en Costa Rica con elevado apoyo popular, según una encuesta

El estudio, efectuado entre el 20 y el 29 de abril pasado con 1.005 entrevistas y un margen de error del 3,1 %, reveló que el 73,1 % de la población considera que el Gobierno de Fernández logrará mejorar la situación del país, frente a un 26,9 % que no lo cree así.

La relación con la Asamblea Legislativa concentra la mayor proporción de menciones (22 %) como principal factor que hará que el país mejore, seguido por el liderazgo de la presidencia (15 %), la relación con sectores o grupos de la sociedad (11 %) y el equipo de trabajo o gabinete (10 %).

En comparación con el Gobierno anterior de Rodrigo Chaves, quien es del mismo movimiento política de Fernández, un 59,2 % de los encuestados considera que la presidenta hará un mejor Gobierno, un 33,4 % afirmó que será igual y un 7,4 % cree que será peor.

El martes Fernández anunció su gabinete, en el cual destacó la designación de Chaves como ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda y coordinador de asuntos económicos del gabinete, y en el que mantiene a numerosas piezas clave del Gobierno saliente.

Chaves, un economista de derecha, terminará su Gobierno con una alta popularidad, ya que en la encuesta del CIEP publicada este miércoles recoge un 64 % de opiniones positivas a su trabajo, contra 15 % de opiniones neutras y un 21 % de negativas.

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La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de la campaña que llevó a Fernández a la presidencia tras vencer en primera ronda con la promesa de mano dura contra el crimen.

La encuesta ratifica que la inseguridad se mantiene como el principal problema del país con un 49,5 % de las opiniones, seguido por la corrupción con un 10,5 %, la mala gestión del Gobierno (6,2 %), el costo de la vida (5,2 %), el desempleo (5,1 %) entre otros.

Durante el Gobierno de Chaves se registraron las cifras más altas de homicidios en el país, que fueron atribuidas por las autoridades, en su mayoría, a ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes.

En la encuesta, el 51,6 % de los entrevistados expresó mucha o alguna confianza en que el nuevo Gobierno de Fernández podrá resolver el principal problema del país, mientras que un 48,4 % manifestó poca o ninguna confianza.

Laura Fernández, quien el pasado 1 de febrero ganó las elecciones en primera ronda con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano, asumirá el poder el próximo viernes para un periodo de 4 años.