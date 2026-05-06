Fiscalía colombiana exige liberación incondicional de los cuatro secuestrados por el ELN

"Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional en Arauca el año pasado deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada", afirmó la Fiscalía en una nota de prensa conjunta con la Corte Suprema de Justicia.

Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca (este) y quienes según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente.

De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron "condenados" respectivamente a 36 y 32 meses de secuestro prolongado.

La Fiscalía y la Corte Suprema hicieron un "llamado al respeto por la vida y la libertad" de los secuestrados y agradecieron a las autoridades y a las personas que se mantienen pendientes de su situación para lograr su liberación.

"El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país", puntualizaron las dos instituciones.

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Las "condenas" anunciadas por el ELN han provocado una ola de indignación en Colombia donde desde diferentes sectores políticos y sociales se han producido manifestaciones de rechazo a los secuestros cometidos por ese grupo armado ilegal.

El ELN tuvo diálogos de paz que no prosperaron con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante los cuales se alcanzó un acuerdo con esa guerrilla para que renunciara al secuestro con fines económicos, pero en la práctica nunca ha abandonado ese delito.