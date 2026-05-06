Fráncfort sube un 2,12 % tras expectativas de paz en Irán y buenos resultados de empresas

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 2,12 %, hasta los 24.918,69 puntos.

El portal de noticias estadounidense Axios informó de que EE.UU. e Irán están cerca de firmar un memorando de entendimiento para llegar pronto a un acuerdo de paz y establecer las condiciones para negociar el programa nuclear iraní posteriormente.

Ese memorando prevé el levantamiento de las sanciones económicas contra Irán, que a cambio renunciará a enriquecer uranio.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajó un 11 %, por debajo de 100 dólares el barril.

Muchas empresas alemanas publicaron resultados, que convencieron a los inversores.

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El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines se disparó un 10,1 %, hasta 314,90 euros, después de que algunas firmas de armamento como la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo y la noruega Kongsberg hayan publicado buenos resultados, mientras Airbus ganó un 6 %, hasta 188,54 euros.

El fabricante de neumáticos Continental ganó un 8,9 %, hasta 67,92 euros, porque su margen de rentabilidad fue mejor de lo previsto.

El fabricante de gama alta BMW subió un 5,4 %, hasta 81,40 euros, porque sus resultados fueron mejores de lo previsto.

El productor de semiconductores Infineon perdió un 2,1 %, hasta 59,23 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 1,7 %, hasta 20,44 euros, tras publicar sus resultados del primer trimestre.

El grupo de aerolíneas Lufthansa ganó en el índice de empresas medianas MDAX un 6,3 %, hasta 8,22 euros, después de presentar su balance y pronósticos buenos pese al encarecimiento del queroseno.