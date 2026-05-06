Francia sigue estrechamente a un francés que viajó en avión con una persona con hantavirus

El francés identificado viajó en el mismo vuelo que uno de los dos pacientes que fueron evacuados desde el barco a Johannesburgo para ser hospitalizados a finales de abril, precisaron las autoridades galas, que en ningún momento hablaron de contagio.

Las autoridades sanitarias francesas señalaron que mantienen un "seguimiento estrecho" de la situación y que "se está llevando a cabo un rastreo de contactos en torno a los casos confirmados", tanto a bordo del barco como en Sudáfrica.

El Ministerio de Sanidad indicó que podrían implementarse medidas adicionales de seguimiento al regreso al país de los ciudadanos franceses, que según la OMS son cinco, especialmente si se confirma la variedad del hantavirus Andes, transmisible entre humanos.

Se espera que el barco llegue a Santa Cruz de Tenerife (archipiélago español de Canarias) el próximo sábado.

Ese brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió de Argentina el pasado 20 de marzo y se encuentra frente a Cabo Verde, ha dejado hasta el momento siete afectados, de los cuáles tres han fallecido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una persona permanece en estado grave y tres presentan síntomas leves.

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La presencia del virus ha sido confirmada por laboratorio en dos de los casos.

Las víctimas mortales son un pasajero neerlandés que falleció a bordo el 11 de abril tras presentar síntomas a comienzos de ese mes; su esposa, que murió en un hospital de Johannesburgo tras desembarcar con síntomas; y una mujer alemana que falleció el 2 de mayo, cuatro días después de desarrollar signos de neumonía.

El caso grave corresponde a un ciudadano británico evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable.