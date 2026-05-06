Guterres recuerda a Turner como un "visionario" que dejó "una huella imborrable" en la ONU

"Me ha entristecido profundamente la noticia del fallecimiento de Ted Turner, un visionario cuya convicción, generosidad y espíritu audaz dejaron una huella imborrable en las Naciones Unidas y en nuestro mundo", aseguró Guterres en un comunicado.

El diplomático portugués homenajeó al fundador de CNN por "creer en la ONU y su propósito en un momento decisivo" y por "invertir en esa misión".

"Ted Turner apostó por la humanidad y, en el proceso, contribuyó a fortalecer la seguridad de su propio país y a reforzar nuestros valores comunes", aseveró.

Además de su parte más empresarial, con la que revolucionó la televisión moderna, Turner destacó por su faceta filantrópica.

En 1997 donó 1.000 millones de dólares a Naciones Unidas, lo que dio origen a la United Nations Foundation, dedicada a apoyar programas globales de salud, desarrollo sostenible y cooperación internacional.

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Guterres se refirió a él como "el pilar" de esta fundación.

"Pero no fue solo el dinero, sino su compromiso constante y su defensa de las Naciones Unidas y de la importancia de la diplomacia lo que constituirá su verdadero legado; Ted nunca dejó de impulsar que el mundo mejorara, y que lo hiciera a través de las Naciones Unidas", afirmó el secretario.

Según Guterres, el trabajo de Turner, ayudó a "amplia el alcance" de la organización, a "movilizar alianzas" y a "impulsar la acción" ante algunos retos desde la salud mundial hasta la paz, los derechos humanos y la protección de nuestro planeta.

"Su legado perdura, mientras seguimos luchando por unas Naciones Unidas más fuertes y un mundo mejor para todos", concluyó tras trasladar su pésame a la familia y seres queridos.