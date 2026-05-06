Hamás acusa a la Autoridad Palestina de "inacción" ante la situación en la Franja de Gaza

"La continua inacción de la Autoridad Palestina con respecto a la Franja de Gaza y otros asuntos nacionales debilita la posición nacional (palestina) en su conjunto", afirmó el grupo islamista en un comunicado publicado en sus canales.

En su nota, Qasem afirmó que esta actitud permite a "fuerzas externas" influir en la realidad palestina e instó al presidente de la ANP, Mahmud Abás, a abandonar lo que calificó como una "postura pasiva".

El portavoz islamista pidió adoptar "medidas concretas" para hacer frente a los planes de Israel en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

Qasem defendió además la necesidad de una posición nacional unificada, basada en una estrategia común de resistencia y en instituciones palestinas "legítimas y compartidas".

Estas declaraciones se producen en el contexto de los intentos alrededor de la implementación y el desarrollo de la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, en cuyo marco Hamás ha mostrado su disposición de entregar su gobierno a un comité tecnócrata palestino que no pertenezca a la Autoridad Palestina.

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Los movimientos políticos palestinos de Hamás -que gobierna la Franja- y la ANP - que gobierna Cisjordania ocupada- han estado tradicionalmente enfrentados desde su concepción, aunque sus relaciones han sido cordiales desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.