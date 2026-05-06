Hungría devuelve a Kiev el oro y el efectivo que se había incautado el Gobierno de Orbán

"Hoy los fondos y los bienes de Oschadbank que fueron confiscados por los servicios especiales en marzo de este año han sido retornados", escribió en su cuenta de la red social X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien volvió a calificar de "ilegal" la operación húngara que llevó a la incautación del dinero y el oro.

Según Zelenski, la devolución supone "un paso importante en las relaciones con Hungría".

El retorno del dinero, por el que Zelenski se mostró "agradecido", ha sido posible por "la actitud constructiva" de Hungría, dijo el mandatario ucraniano, en referencia a la victoria electoral del primer ministro electo húngaro, Péter Magyar.

La confiscación de los nueve kilos de oro, 40 millones de dólares y 35 millones de euros interceptados entonces por las fuerzas especiales húngaras marcó uno de los hitos en la tensión entre Budapest y Kiev durante la última etapa de Orbán, que centró buena parte de la campaña electoral que acabó perdiendo ante Magyar el 12 de abril en criticar a Zelenski.