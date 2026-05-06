Irán estudia la propuesta estadounidense mientras Trump amenaza con más ataques

"La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia ISNA.

Al mismo tiempo, Trump afirmó en su red Truth Social que "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

Estas afirmaciones llegaron después de que el portal estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas anónimas, informara de que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

De acuerdo con el portal, Estados Unidos espera "respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas".

"Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero las fuentes indicaron que esta era la mayor proximidad que las partes habían tenido a un pacto desde el inicio de la guerra", señaló el medio.

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Según el acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear; Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump informó ayer de la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EEUU el lunes para liberar a los buques atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz a raíz del bloqueo iraní.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán, sin dar más detalles al respecto.