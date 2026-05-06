Justicia noruega rechaza que hijo de Mette-Marit cumpla preventiva con tobillera eléctrica

"Nada indica que el peligro de reiteración del delito se haya reducido de forma esencial", dijo el juez Hans Førde, siguiendo la opinión de la Fiscalía, según recogió la televisión pública NTB.

Høiby, de 29 años, fue enviado a prisión el 2 de febrero, el día antes del inicio del juicio en su contra, al ser detenido por amenazas, agresión y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una de las víctimas.

El joven, que ya había visto rechazada una solicitud en marzo por el mismo motivo, pedía ahora acogerse a la posibilidad de cumplir el período restante de preventiva en su vivienda, el sótano de la propiedad de Skaugum, la residencia de Mette-Marit y de su esposo, el príncipe heredero Haakon.

"Estoy en la cárcel de Oslo, aislado. Tengo muy poco contacto humano, dos o tres visitas a la semana. Es muy poco", dijo Høiby el miércoles, según recogió el diario VG.

Durante su comparecencia, el joven criticó también la mala calidad del aire en la cárcel, que dificulta las visitas de "alguien" de su "familia próxima", de acuerdo con la agencia NTB.

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Mette-Marit padece desde hace años una fibrosis pulmonar crónica, que se ha ido agravando y la ha obligado a reducir su agenda oficial.

La Fiscalía noruega ha pedido siete años y siete meses de cárcel para Høiby, que está acusado de, además de las cuatro violaciones a otras tantas mujeres mientras dormían, seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La defensa del joven -fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega- pide que lo absuelvan de las acusaciones más graves y acepta una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

El hijo de Mette-Marit ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos.

Se espera que la sentencia sea hecha pública el mes de junio, aunque todavía no hay fecha.