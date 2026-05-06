Kast mantendrá polémica megarreforma pese a informe negativo de organismo independiente

“El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar, pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, indicó en declaraciones a los medios el gobernante ultraderechista.

Bautizada como 'Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social', la megarreforma incluye cerca de 40 medidas y fue enviada al Congreso el pasado 22 de abril luego de varias semanas de retraso, ya que el Ejecutivo estaba buscando más apoyos parlamentarios.

La propuesta legislativa incluye una bajada gradual de impuestos a las empresas del 27 % al 23 %, así como beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero y para fomentar el empleo formal.

Además, contempla la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, medidas para agilizar los permisos medioambientales y para acelerar la reconstrucción de zonas asoladas por incendios forestales, entre otras.

El CFA, creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, alertó el martes que el proyecto de ley implica varios "riesgos fiscales" y recomendó al Gobierno incluir nuevas medidas para evitar un mayor debilitamiento de las arcas fiscales.

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"El proyecto genera un impacto fiscal neto negativo. En consecuencia, para lograr la neutralidad fiscal en este periodo, señalamos que se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante que no están contenidas en el propio proyecto de ley", explicó la víspera ante una comisión parlamentaria la presidenta del CFA, Paula Benavides.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también señaló esta semana que se trata de un plan ambicioso y alertó que “se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”.

El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el fin de la dictadura, instó este miércoles a los parlamentarios a "pensar en Chile", que -dijo- "lleva 10 años estacado, con un millón de personas sin empleo y dos millones en la informalidad".

La coalición gubernamental, formada por el ultraderechista Partido Republicano de Kast y la derecha tradicional, no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y necesita los votos de la extrema derecha libertaria -que no forma parte del Gobierno- y de la oposición, especialmente del populista Partido de la Gente (PDG), que se ha mostrado favorable.

La centroizquierda y la izquierda, en tanto, ya han anunciado que votarán en contra y acusan a Kast de usar la reconstrucción de las localidades afectadas por los incendios forestales para impulsar "una reforma tributaria encubierta", que beneficia a los más ricos y reduciría de manera considerable la recaudación tributaria.

"Que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son eslóganes", agregó el mandatario, que usó su facultad constitucional e ingresó el proyecto con "suma urgencia", un mecanismo para acelerar la tramitación de un proyecto de ley, obligando a que al Parlamento lo estudie en un plazo máximo de 15 días.