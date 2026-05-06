La Bienal de Arte veneciana arranca su edición más problemática por la presencia de Rusia

El presidente de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, ha zanjado la polémica este miércoles en la preapertura oficial alegando que su objetivo "no es resolver" los problemas del mundo sino "mostrarlos".

"El único veto aquí es a la exclusión preventiva. Me preocupa la censura previa y las declaraciones que derivan en un veredicto sin debate. La Bienal no es un tribunal sino un jardín de paz", ha reivindicado tras semanas de tira y afloja a cuenta de Rusia.

La 61ª Exposición Internacional de Arte de Venecia estará abierta hasta el próximo 22 de noviembre para exhibir las propuestas artísticas de cien países de todo el mundo, siete de ellos por primera vez como El Salvador, que tendrá su propio pabellón.

La edición debía seguir el lema 'In minor keys', es decir, con una 'tonalidad menor', pero lo cierto es que ha sido de todo menos apacible... al menos sus preparativos.

El primer imprevisto surgió en mayo de 2025, cuando su directora artística, la camerunesa Koyo Kouoh, primera mujer africana en ocupar este importante cargo, murió repentinamente.

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La exposición debía obedecer las líneas ya trazadas por su difunta comisaria pero ha acabado torciéndose por la decisión del presidente de Buttafuoco de permitir el regreso de la Federación Rusa, excluida desde 2022 por la invasión de Ucrania.

En su visión, Venecia debe acoger a todos los países para brindar una posibilidad de diálogo mediante el arte pero esto ha enfurecido a muchos, desde el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, hasta la Unión Europea (UE), que ha amenazado con retirar los fondos por contravenir la política de sanciones a Moscú.

Sin embargo Buttafuoco se ha enrocado en su idea y ha resistido a estas presiones, a pesar de los numerosos frentes que se le han ido abriendo.

Por ejemplo, el jurado internacional que debía fallar el premio al Mejor Artista y Mejor Pabellón Nacional en un primer momento decidió excluir del reparto de galardones a Rusia y también a Israel por las matanzas en Gaza. La respuesta de la dirección fue 'no' y, por eso, dimitió en bloque el pasado jueves, días antes de la apertura.

La solución final de la Bienal ha sido abrir igualmente sus puertas readmitiendo a Rusia e Israel y prescindir del jurado y de la ceremonia de apertura. Los premios serán al final y los decidirán los visitantes que pasen por Venecia a lo largo de estos meses.

El pabellón de Rusia, uno de los más antiguos, construido en 1914, permanecerá abierto solo los primeros cuatro días y después será solo visible en formato vídeo, según el embajador ruso en Italia, Alexei Paramonov.

El diplomático lo inauguró este miércoles y tildó de "deplorable" que la dirección de la Bienal haya sufrido "un inaceptable y grosero dictado" por parte de los "burócratas" de la Unión Europea.

La inauguración del pabellón ruso se ha visto asaltada por una protesta de los colectivos 'Pussy Riot' y 'Femen'.

Por otro lado, aunque en un primer momento se anunció la presencia de Irán, finalmente la República Islámica ha decidido retirarse en plena guerra con Estados Unidos e Israel.

En cualquier caso, la monumental Ciudad de los Canales se convertirá en la capital mundial del arte y las distintas propuestas podrán visitarse en los Jardines, donde están los pabellones más prestigiosos, en el histórico Arsenal o por el centro veneciano.

El pabellón de España, uno de los 'históricos' del evento desde su apertura en 1922, se convertirá en un "pseudomuseo" mediante la instalación 'Los Restos', una recopilación de postales recuperadas por el artista Oriol Vilanova en mercadillos de segunda mano.

Entre los cien países presentes en Venecia también estarán Chile, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú o Uruguay, pero también protagonistas de la geopolítica actual como Estados Unidos, China, Ucrania, Gaza o hasta el Vaticano.