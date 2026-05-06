La Bolsa española sube un 2,47 % ante posible paz en Irán y la caída del 7 % del crudo

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ganó 436,6 puntos, ese 2,47 % (la mayor subida en un mes, desde el 8 de abril pasado), hasta 18.104,3 enteros (nivel desconocido desde hace dos semanas). En el año acumula una subida del 4,6 %.

La Bolsa española subió gracias a la caída del 7,5 % del barril de crudo brent, hasta 101,67 dólares, por la esperanza de que termine la guerra en Irán, a pesar de las amenazas de EE.UU. de ataques más destructivos si la República Islámica rechaza un documento con catorce medidas para la paz. Wall Street ganaba el 1,2 %.

La mayoría de los grandes valores contribuyeron al alza: Banco Santander ganó el 4,09 % (quinto puesto del IBEX); Inditex el 3,97 %; BBVA el 3,51 %, Telefónica el 1,35 % e Iberdrola el 0,1 %. Sólo bajó Repsol, el 4,45 %, la segunda mayor caída de ese índice.