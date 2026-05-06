La CIDH exige ante la OEA la liberación de detenidos por razones políticas en Venezuela

"La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho en Venezuela", denunció la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la OEA.

La sesión se celebra 10 días después de que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que cuenta con la venia de Washington, anunciara el cierre de los procesos de liberación asociados a la ley de amnistía aprobada dos meses antes, en febrero de 2026, lo que ha deparado duras críticas desde diversos sectores.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, también urgió a las autoridades venezolanas a agilizar, de manera incondicional, la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.

"Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita", declaró.

En relación con la ley de amnistía, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, pero advirtió sobre disposiciones que, a su juicio, podrían aplicarse contra opositores y afectar futuros procesos de rendición de cuentas.

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Además, indicó que, aunque las autoridades venezolanas reportaron más de 8.000 beneficiarios de la norma, organizaciones civiles registran solo 186 personas con libertad plena, mientras que otras 554 permanecen bajo medidas cautelares, lo que calificó como una "libertad vigilada".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad.

Por su parte, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Bernardo Cherniak, quien solicitó incluir este tema en la agenda, sostuvo que el organismo debe actuar frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos y también insistió en que la CIDH visite el país.

"Creo que hay una pequeña luz en Venezuela pero eso no significa que tengamos una luz de tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos estén en libertad", consideró.