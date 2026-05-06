La crítica británica se rinde a Rosalía tras su paso por Londres: "Es un triunfo absoluto"

"El show en directo de Rosalía es un 'triomf' (triunfo, en catalán), como dirían en Barcelona", escribe Alexis Petridis, del diario The Guardian, que asegura en su reseña que 'Lux' es uno de los conciertos "más atrevidos y sofisticados de la historia del pop".

En su primera noche en Londres, Rosalía confesó desde las tablas que, desde sus inicios, siempre había soñado con actuar en esta ciudad, pero en un escenario diferente: el majestuoso Royal Albert Hall.

"Y nunca lo he hecho, pero he agotado las entradas para dos noches en el O2", dijo orgullosa frente a un estadio de 20.000 personas, una capacidad cuatro veces más grande.

"Con esta destreza, precisión y talento, tendría a cualquier estadio en la palma de su mano", comenta al respecto Will Richards, de la revista Rolling Stone, que también otorga pleno de estrellas a la catalana.

Otro magacín especializado en música, NME, coincide en que la gira de 'Lux' es "una obra de arte de una brillantez impresionante" y destaca la presencia de la Heritage Orchestra, así como el humor característico y natural de Rosalía.

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Durante el concierto del martes, la catalana aprovechó para interactuar con el público con su inglés "chapurreado", le pidió que le enseñasen a hablar con acento británico y sacó en su ya emblemático confesionario a la cantante británica Lola Young para que le contase su historia de desamor.

"Es difícil imaginar a una artista comercial de una gran discográfica que haya intentado un espectáculo como este", escribe Lisa Wright, del diario The Standard, que también incide en la escenografía del concierto, donde las referencias pop se mezclan con la alta cultura.

El crítico musical Mark Savage, de la BBC, también habla de este popurrí de estilos y conceptos, entre lo terrenal y lo divino, que "hacen que el cielo parezca estar al alcance de su mano durante, al menos, una hora y media".

El paso de Rosalía por Londres, donde este miércoles ofrecerá un segundo concierto, llega tras varios reconocimientos a 'Lux' en territorio británico, donde obtuvo el premio BRIT a Artista Internacional del Año en febrero y recogerá el galardón de Compositora Internacional del Año en los prestigiosos premios Ivors en unas semanas.