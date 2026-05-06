La gira 'Sigo en pie' llevará al colombiano Santiago Cruz a siete países, incluido España

La gira comenzará con cinco conciertos en Bogotá los días 16, 17, 18, 19 y 22 de septiembre que, explicó el cantante, son "distintos cada uno del otro, con diferentes formatos y repertorios".

"Vamos a aprovechar el crecimiento que hemos tenido en Estados Unidos, donde visitaremos más de 15 ciudades, y por primera vez haremos gira en Europa, que nos llevará a Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, además de cerrar en España", añadió Cruz.

En ese sentido, el colombiano se presentará en Orlando, Miami, Atlanta, Washington, Filadelfia, Nueva York, Boston, Chicago, San Luis, Seattle, San Francisco y Los Ángeles entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre.

Tras hacer una escala en la ciudad colombiana de Cali el 24 de octubre, viajará a Europa donde arrancará una serie de conciertos que empezará el 8 de noviembre en Colonia y culminará el 22 de noviembre en Sevilla.

El 12 de diciembre dará su último espectáculo del año en Medellín y cerrará su gira con tres conciertos entre el 4 y 6 de febrero en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La gira estará acompañada del lanzamiento del undécimo disco del artista, llamado 'Fragmentos', que verá la luz en el segundo semestre de este año y fue concebido como una exploración íntima sobre la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo.

"Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Para quienes creemos en la energía de las cosas, el número 11 es un número maestro, un número muy potente, así que así siento el disco", expresó Cruz, conocido por éxitos como 'Y si te quedas, ¿qué?' y 'Desde lejos'.