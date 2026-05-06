La guerra contra Irán es "ilegítima", dice el canciller chino a su homólogo iraní en Pekín

El diplomático chino indicó que la declaración de un alto el fuego es "necesaria e inevitable", informó la agencia iraní Tasnim en su cuenta en la red social Telegram.

Wang aseguró que la región se encuentra en un "punto de inflexión decisivo", durante el encuentro, que se produce una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, visite China.

Pekín ha condenado repetidamente los ataques contra Irán y pedido un alto el fuego en Oriente Medio y la libre navegación por el estrecho de Ormuz, por donde transitan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de petróleo y gas.

El Gobierno chino ya avisó recientemente, por medio de su embajador ante la ONU, Fu Cong, de que la situación en torno al estrecho de Ormuz marcaría la agenda de la visita de Trump si la vía sigue bloqueada por Estados Unidos e Irán.

"Estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para reducir las tensiones", explicó el jefe de la diplomacia china, quien subrayó la importancia de "las reuniones directas entre ambas partes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Araqchí valoró la "firme postura" de China, "especialmente en su condena a Estados Unidos e Israel", según Tasnim.

El diplomático iraní aseveró que Pekín es "un amigo sincero" de Teherán y declaró que "en las circunstancias actuales, la cooperación entre ambos países será más sólida que nunca".

La visita se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurase el martes que "terminó" la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán y que se abrió una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

La guerra ha encarecido ya de forma directa los costes energéticos y logísticos en China y obligó a las autoridades a intervenir temporalmente para limitar las subidas internas de los combustibles.

El encuentro de este miércoles se enmarca además en una relación bilateral reforzada en los últimos años.

Pekín y Teherán firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años que establece un marco de colaboración en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad, mientras China sigue siendo el principal socio comercial de Irán y uno de los principales destinos de su crudo.