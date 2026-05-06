La India lanza un salvavidas financiero a las aerolíneas afectadas por la guerra de Irán

El Gobierno anunció que garantizará la cobertura del 90 % de los préstamos solicitados por las aerolíneas y grandes empresas, además de una garantía de 100 % para las pymes, según un comunicado. Al actuar como aval, el Ejecutivo busca reducir el riesgo para los bancos, facilitando que el dinero llegue a los negocios.

"El plan de garantía de crédito propuesto representa un paso importante para ayudar a las empresas, en particular a las pymes y al sector aéreo, a asegurar que los bancos e instituciones financieras cubran sus necesidades adicionales de capital de trabajo", explica el comunicado.

El programa busca generar un flujo de crédito adicional total de 255.000 millones de rupias (casi 2.700 millones de dólares), incluyendo 5.000 millones de rupias (unos 53 millones de dólares) para aerolíneas.

El sector aéreo indio ha sido uno de los grandes afectados por la subida de los precios de los combustibles debido al conflicto en Oriente Medio, con aerolíneas como Air India e IndiGo anunciando recortes en sus operaciones.

La crisis en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 80 % del petróleo que consume Asia, no solo ha encarecido el crudo, sino que ha obligado a las operadoras a realizar rutas más largas para evitar zonas de conflicto.

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"El Plan de Garantía de Línea de Crédito de Emergencia (ECLGS) 5.0, aprobado por el Gabinete, refleja nuestro compromiso de apoyar a las empresas de la India, especialmente al sector de las pymes, en estos tiempos globales difíciles", declaró en X el primer ministro indio, Narendra Modi.