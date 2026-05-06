La infanta Elena visita un proyecto de apoyo educativo a madres adolescentes en Panamá

La infanta hizo un recorrido por las instalaciones del centro como la guardería, con varios bebés de meses bajo el cuidado de los voluntarios, y las áreas de desarrollo motriz de los menores. Además, un coro de niños beneficiados del proyecto cantó para los asistentes.

El proyecto Las Claras, una iniciativa de la fundación Voces Vitales Panamá con apoyo de Fundación Mapfre, da un "acompañamiento integral a madres adolescentes para que puedan continuar sus estudios, fortalecer sus capacidades personales y avanzar en sus proyectos de vida", según información de la fundación.

"(Este) es un programa de apoyo a madres adolescentes donde no solamente se les da la oportunidad de poder seguir formándose en su desarrollo personal y profesional, sino también una atención integral y preventiva para que los niños y niñas sepan afrontar estas situaciones desde el inicio", dijo a EFE la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega.

Es una casa ubicada en el barrio de Felipillo, una zona con altos índices de criminalidad a las afueras de la capital panameña, donde las jóvenes madres pueden dejar a sus hijos en horario matutino bajo cuidado para terminar sus estudios básicos.

"Ellas vienen aquí con sus bebés todos los días por 18 meses y se gradúan con un bachiller de comercio con énfasis en contabilidad y un asistente de servicio al cliente y manejo de caja", explicó a EFE la directora ejecutiva de la Fundación Voces Vitales, Carolina Landucci.

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El proyecto busca que la maternidad adolescente no sea un impedimento para el desarrollo académico, personal y profesional de las jóvenes, así como romper ciclos de pobreza y exclusión mediante el impulso del acceso a la educación como el trabajo en la salud mental, empoderamiento y formación en valores.

"Este es un programa de madres adolescentes, donde las retornamos a la educación, (...) les damos la oportunidad de tener un lugar donde puedan tener estos bebés, porque aunque en Panamá es legal que las madres adolescentes vayan a la escuela, el sistema las bota", detalló Landucci.

Cerca de 200 madres adolescentes y sus hijos se han beneficiado de esta iniciativa, que ofrece atención psicosocial, escolaridad, capacitación técnica y formación profesional, servicios de salud integral, desarrollo infantil temprano y apego.

La infanta Elena estuvo acompañada por la directora general de Fundación Mapfre, el director ejecutivo de Mapfre Panamá y Centroamérica, Óscar Ortega, y el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, durante la visita que forma parte de la agenda de trabajo de la fundación en el país.

La agenda de la infanta comenzó la víspera y concluye el jueves con visitas a otros proyectos apoyados por Fundación Mapfre, como escuelas socioculturales en Portobelo, un pequeño pueblo a las orillas del Caribe, así como escuelas deportivas en Ciudad de Panamá.