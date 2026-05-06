La inversión en México baja un 4,2 % en febrero y suma 17 meses de caídas

Este dato del segundo mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9,7 % en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 1,1 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo un 5,4 % interanual y la pública subió un 3,5 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 0,8 % en febrero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la disminución mensual del 2,3 % en la maquinaria y equipo, pese al avance del 0,1 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de ralentización después de que se conociese según datos oficiales divulgados esta semana que registró una caída del 0,8 % del PIB en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2 %

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La inversión fija bruta de México cayó 6,7 % en 2025, después de haber crecido el 3,4 % en 2024 y de haberse disparado el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.