La Met Gala recaudó 42 millones de dólares, pero las joyas de Beyoncé sumaron más

El evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), fue toda una convención de poder y dinero; este año, además, patrocinada por uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez.

Según desveló el director del Met, Max Hollein, al presentar la exposición de moda que inspira el evento, las contribuciones de los más de 400 invitados ascendieron a un total de 42 millones de dólares, un 35 % más que el año pasado, pese a la polémica por el patrocinio de los Bezos.

Y es que la Met Gala reunió a magnates, empresarios, miembros de la realeza y celebridades, engalanados para la ocasión con ropa de diseñador y accesorios con precios desorbitados, especialmente las joyas de las mujeres, aunque muchos suelen ser prestados.

Beyoncé causó furor con su vestido de esqueleto plateado, pero aún más cuando se supo que el collar de diamantes que lucía era parte de la colección 'El jardín de Kalahari' de Chopard, valorado en 50 millones, según desveló el medio Page Six.

Su marido, Jay Z, llevó también uno de los accesorios más caros, un lujoso reloj Patek Philippe Grandmaster valorado en unos 6 millones, seguido por el reloj Jacob & Co. Billionaire III del actor Dwayne Johnson, 'The Rock', de 3,3 millones, según medios especializados.

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Dos empresarias indias también llamaron la atención por sus joyas: Sudha Reddy llevó un collar de 15 millones de dólares con una tanzanita de 550 quilates, de su colección personal, mientras que Isha Ambani, llevaba encima 1.000 diamantes y piedras preciosas, de acuerdo con Town & Country.

Entre las joyas más 'baratas', la actriz Keke Palmer mostró un collar de Wempe de 1 millón de dólares, con unos 1.200 diamantes, y Emily Blunt llevó otro de Mikimoto, con perlas y diamantes, de 500.000 dólares, señala la revista InStyle.