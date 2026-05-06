La Policía mata en Sudáfrica a tres sospechosos de atacar con bomba un cajero automático

Las detenciones se produjeron tras una operación que rastreó a los sospechosos y culminó en un enfrentamiento entre la Policía y los atacantes en la cercana aldea de Magogae, en la ciudad de Mmabatho, situada en la provincia Noroeste.

"Durante el tiroteo tres sospechosos resultaron heridos de muerte", señaló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en un comunicado.

El mayor general del SAPS Ryno Naidoo celebró las detenciones y condenó la presunta implicación de un agente de Policía en el caso.

"Las acciones de cualquier miembro del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) que participe en actividades delictivas constituyen una traición al juramento de servir y proteger. Tal conducta no será tolerada, y quienes infrinjan la ley se enfrentarán a todo el peso de la misma", subrayó Naidoo.

En declaraciones recogidas por medios locales, el mayor general confirmó que se incautaron varias armas de fuego, una cantidad de dinero y explosivos.

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El cuerpo policial indicó que se espera que los sospechosos detenidos comparezcan pronto ante un tribunal, acusados ​​de "atentados con explosivos contra cajeros automáticos, posesión de explosivos y otros delitos relacionados".

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, registra tiroteos con relativa frecuencia y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Según datos de la Policía, un total de 6.351 asesinatos se registraron en Sudáfrica de octubre a diciembre 2025, una media de unos 70 al día en un país de unos 63 millones de habitantes.