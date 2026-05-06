La temperatura en Moscú sube más de 25 grados en una semana

Así, si el pasado 28 de abril en las calles de Moscú aún había nieve y los termómetros marcaban de 0 a 2 grados, este martes y miércoles se estableció un tiempo veraniego, con temperaturas de más de 26 grados.
Según el meteorólogo Mijaíl Leus, el 5 de mayo fue el día más caluroso de 2026.
A la vez, el experto escribió en Telegram que en Kolomna, en las afueras de Moscú, "la temperatura alcanzó los 28,8 grados", superando en más de 3 grados el récord establecido hace 16 años en esa zona.
"Kolomna se encontraba ayer entre los diez lugares más calurosos de Rusia", afirmó y pronosticó más récords de calor para el miércoles.
Actualmente, los termómetros en la capital rusa marcan 27 grados, una temperatura que se mantendrá durante la jornada de mañana.
A la vez, los pronósticos auguran precipitaciones y una bajada considerable de temperaturas a partir del viernes.