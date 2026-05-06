La UE e India crearán una "mina virtual" para reciclar baterías de coches eléctricos

"Con un fondo común de 15,2 millones de euros, esta iniciativa marca un salto significativo en la cooperación bilateral para asegurar materias primas críticas e impulsar la transición global hacia una economía circular", explica el comunicado de la delegación de la Unión Europea en la India.

La convocatoria, enmarcada en el Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) entre ambos bloques, financiará tecnologías de "vanguardia" para una recuperación de materiales de alta eficiencia.

Empresas, científicos y emergentes podrán presentar planes para extraer minerales clave, rompiendo la dependencia que Europa y la India tienen de mercados externos, principalmente China.

Para lograrlo, la colaboración pretende transformar la chatarra tecnológica en una "mina virtual", recuperando materiales de alta pureza de los residuos para usarlos directamente en la fabricación de nuevas baterías. Los proyectos seleccionados recibirán financiación bilateral para construir una primera planta de pruebas conjunta en la India.

La urgencia del plan responde al auge de los vehículos eléctricos y a la necesidad de asegurar el suministro de litio, grafito y cobalto.

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El objetivo también es crear un sistema de recolección digitalizado que integre de forma segura a los trabajadores locales del sector informal para garantizar una logística de "riesgo cero".

Los cálculos oficiales estiman que para el año 2030, la India acumulará por sí sola 128 gigavatios hora de baterías listas para ser procesadas. Tras el acuerdo entre la UE e India firmado el pasado 27 de enero, ambos están buscando acelerar sus relaciones económicas.