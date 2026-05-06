Los obispos franceses preparan una visita del papa para finales de septiembre

En la nota, titulada "La Iglesia Católica de Francia se prepara para acoger a León XIV", se señala que la visita no está cerrada, pero los obispos franceses hablan ya incluso de un "programa previsto".

La agenda del pontífice pasaría por París y Lourdes y tendría lugar a finales de septiembre, sin precisar más fechas.

"A la espera del anuncio oficial por la Santa Sede de este viaje apostólico, los obispos de Francia invitan a los fieles a incluir en sus plegarias la preparación de este evento", señalan.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jean-Marc Aveline, recordó la "alta estima" que León XIV le ha expresado por Francia, "el país y su historia espiritual".

"He tenido varios momentos de trabajo con el papa, uno de ellos la semana pasada, durante el cual elaboramos un boceto del programa. Su llegada sería la ocasión de mostrar al Papa lo que vive nuestra Iglesia en Francia y dejarnos animar por su palabra", agregó el también obispo de Marsella.

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Precisamente esa ciudad de la costa Mediterránea acogió la segunda de las tres visitas que el papa Francisco efectuó a Francia, el país más visitado durante su pontificado, aunque las relaciones con la iglesia francesa no siempre fueron amistosas, como puso de manifiesto su ausencia durante la reapertura de la catedral de Notre Dame en 2024, pese a las reiteradas invitaciones enviadas por las autoridades galas.

En 2014, un año después de su elección, Francisco viajó a Estrasburgo para visitar las instituciones europeas y diez años más tarde se desplazó a Marsella en el marco de una conferencia de países mediterráneos.

"Voy a Marsella, no a Francia", dijo entonces el papa argentino, que quiso así marcar distancias con el país, al que regresó un año más tarde para convertirse en el primer pontífice en visitar Córcega.

Desde su nombramiento en 2025, Francia ha multiplicado los contactos con León XIV para conseguir una visita apostólica.

La Conferencia Episcopal recordó que Aveline está en contacto estrecho con el nuncio apostólico y que el propio presidente, Emmanuel Macron, invitó oficialmente al papa durante la visita que efectuó al Vaticano el pasado 10 de abril.