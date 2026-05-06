Los rebeldes de Tigré desafían el Gobierno etíope al reinstaurar su gobierno regional

En un comunicado recogido por medios locales a última hora del martes, el partido FPLT aseguró que Debretsion Gebremichael, líder de una de las facciones de esa formación, resultó elegido como presidente en la sexta sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.

El Consejo Regional, un parlamento del cual emanaba antes de la guerra el Ejecutivo regional tigrino y que estaba dominado por el FPLT, aprobó "por un voto mayoritario con dos abstenciones" una moción para reanudar sus actividades, suspendidas durante los últimos años.

La reinstauración del Consejo se hizo efectiva después de que el FPLT rechazara, el pasado abril, la extensión del mandato de la Administración Provisional tigrina establecida mediante el Acuerdo de Pretoria, firmado en la capital sudafricana en noviembre de 2022 para poner fin a la guerra.

La Administración Provisional se creó después de que el Consejo Regional fuera declarado "ilegal" e "inconstitucional" por el Gobierno federal, ya que su última composición antes de la contienda surgió de unas elecciones celebradas en Tigré en 2020, contradiciendo el aplazamiento de la votación en todo el país dictado por Adís Abeba, que usó como argumento la crisis de la covid-19.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció el pasado abril la prórroga durante un año más del mandato del presidente de la Administración Provisional, teniente general Tadesse Werede, arrojando dudas sobre la celebración de las elecciones generales del próximo 1 de junio en una región donde ya no se desarrollaron los comicios de 2021 a causa de la guerra.

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El teniente general había sido designado en abril de 2025 por Abiy como figura de consenso, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT contra una facción leal a Debretsion.

Tadesse ha rechazado la decisión del FPLT de reinstaurar el Consejo, al tildarla de "violación" del acuerdo de paz, y ha afirmado que la Administración interina seguirá funcionando.

Se trata de una nueva escalada en las tensiones que vive Tigré desde principios de año, tras los enfrentamientos que estallaron en enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y del FPLT.

Este lunes, una explosión cuyos responsables no han sido identificados todavía fue reportada cerca de las oficinas de la Administración provisional en Mekele, la capital regional, según medios locales.

La región sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades, y después de la muerte de al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.