Lusa EDP ganó 399 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 9 % más interanual

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa, la compañía informó de que el ebitda recurrente cayó un 3 %, hasta los 1.376 millones de euros.

No obstante, el ebitda de redes eléctricas aumentó un 9 % como resultado del incremento de las redes ibéricas del 16 %, debido al aumento de la inversión en los nuevos periodos regulatorios en Portugal y España que comenzaron este trimestre.

En el segmento de Generación Flexible y Clientes, el ebitda cayó un 15 %, penalizado "por unos precios de venta de la electricidad más bajos y unos mayores costes de los servicios de sistema soportados para la comercialización de electricidad a clientes finales, a pesar del elevado volumen de producción hidroeléctrica y del aumento del volumen de electricidad comercializada (+7 %)", agregó la compañía.

En la generación eólica y solar, el ebitda recurrente aumentó el 2 % frente al primer trimestre de 2025, hasta los 489 millones de euros, mientras que el ebitda recurrente de la actividad integrada de producción y comercialización de energía en el mercado ibérico y Brasil alcanzó los 438 millones de euros hasta marzo, un 9 % más interanual.

Los costes operacionales líquidos registraron una reducción del 3 %, hasta los 454 millones de euros, mientras que los costes financieros líquidos crecieron un 7 % interanual, hasta los 253 millones de euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la inversión en el primer trimestre de 2026 alcanzó los 514 millones de euros, un 32 % menos interanual, mientras que la deuda líquida hasta marzo fue de 15.665 millones de euros.

EDP, uno de los gigantes energéticos europeos, tiene una filial especializada en renovables con sede en España, EDP Renovables, y actualmente su principal accionista es la estatal China Three Gorges.