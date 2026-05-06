Macron dice que Francia no era objetivo del ataque al buque del armador CMA CGM en Ormuz

"En ningún caso Francia ha sido objetivo del ataque" al buque, mantuvo Macron durante la reunión hoy del Consejo de ministros, según declaró a la prensa la portavoz del Gobierno y titular de Energía, Maud Bregeon, quien añadió que el jefe del Estado "ha querido expresarlo en esos términos de manera explícita".

La portavoz precisó además que el navío no navegaba bajo pabellón francés, sino maltés, y contaba con una tripulación filipina, a la que Francia ha expresado su "solidaridad", ya que algunos marineros resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados.

Los disparos contra el buque "muestran de forma evidente que la situación sigue siendo peligrosa", destacó Bregeon.

El armador francés CMA CGM confirmó este miércoles que uno de sus buques portacontenedores, el 'San Antonio', con bandera de Malta, fue objeto de un ataque la víspera mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, con el resultado de varios heridos.

"El Grupo CMA CGM confirma que uno de sus buques, el CMA CGM San Antonio, fue blanco de un ataque ayer mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", señaló la compañía, con sede en Marsella (sur), en un breve comunicado facilitado a EFE.

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El ataque hirió a varios miembros de la tripulación, quienes fueron evacuados y son tratados en un lugar no precisado.

"Los tripulantes heridos fueron evacuados y recibieron la atención médica necesaria", se limitó a señalar el grupo.

CMA CGM indicó también que el buque sufrió daños materiales, que sigue de cerca la evolución de la situación y que permanece "plenamente" movilizado junto a la tripulación del navío objeto del ataque.

La agencia británica de seguridad marítima UK Maritime Trade Operations (UKTMO) había informado previamente de que un carguero fue alcanzado hacia las 18:30 GMT del martes por un proyectil en la misma zona.