Más de 160 migrantes venezolanos regresan desde EEUU a su país en un vuelo de repatriación

En un mensaje en Telegram, la cartera de Estado indicó que en el vuelo llegaron 110 hombres, 32 mujeres, 4 adolescentes y 15 niños, de quienes no especificó edad o sexo.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio de Inteligencia, el de Investigaciones Científicas y la Policía Nacional Bolivariana.

"Tras pisar tierra firme, los migrantes transitaron por el túnel migratorio, donde recibieron atención personalizada", indicó el ministerio en el mensaje al detallar que se realizaron entrevistas y evaluaciones médicas integrales antes de ser trasladados a sus hogares.

Se trata del vuelo número 141 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El martes, el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria informó sobre el retorno de "cuatro grupos familiares, entre ellos cinco niños y cinco adultos", sin detallar la cifra total de migrantes.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes habían regresado a Venezuela en vuelos de repatriación entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.