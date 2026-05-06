Más de 50% de colegios en Chile registraron casos policiales en 2025, reportan autoridades

La presentación ocurre en medio de un panorama de denuncias sobre el incremento de la violencia escolar, que el Gobierno del presidente José Antonio Kast quiere abordar con esta iniciativa legal que pretende reforzar la seguridad al permitir la revisión de mochilas o la instalación de detectores pórticos de metales, entre otras medidas.

El texto fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso, en abril pasado, y se encuentra en su segundo trámite constitucional.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, detalló que el 54,6 % de los establecimientos educativos, que representan unos 7.364 centros, tuvieron el año pasado al menos un caso policial, lo que en total suman 56.153 incidentes.

"Lo anterior implica que más de la mitad de los establecimientos educacionales del país presentaron incidentes policiales durante el año lectivo, cifra que por sí sola releva la extensión del fenómeno", explicó Jouannet, según reseñan medios locales.

Los números presentados resultaron del análisis de un universo de 13.465 instituciones de todo el país, que fueron georreferenciadas para contrastar con datos recopilados por Carabineros de Chile y denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación durante el periodo 2022-2025.

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La radiografía indica que el 17,5 % del total de casos (9.811 incidentes) fueron de tipo penal con lesiones leves, según los datos procesados por el Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD), que es una unidad técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile.

Durante 2025, se registraron 226 casos considerados de lesiones graves o gravísimas (el 0,4 %), 385 (el 0,7 %) se tipificaron como menos graves y 6.113 (el 10,9 %) fueron amenazas, según el organismo creado en 2011 para generar información confiable sobre delincuencia y violencia.

"Casi uno de cada tres casos policiales (el 29,4 %) corresponde a atentados contra la vida o integridad física o psíquica de las personas", explicó Jouannet.

Las denuncias por episodios relacionados con la convivencia escolar, por su parte, representan el 75,3 % (17.076 casos) asociados al maltrato físico o psicológico, acoso o discriminación, mientras que los delitos de carácter sexual están excluidos del análisis.

La recurrencia de delitos de alta connotación social, que tiene tipología penal, evidencia, según Jouannet, "que la violencia física e intimidatoria se ha instalado como un fenómeno estructural en el espacio educativo chileno, trascendiendo los meros conflictos de convivencia".

Los delitos asociados con armas de fuego o corto-punzante fueron 544 (el 1 %), en tanto que las riñas tuvieron una incidencia de 274 episodios (el 0,5 %) y las amenazas con armas totalizaron 127 casos (el 0,2 %).

"Más de un tercio del total de casos policiales registrados al interior de los establecimientos educacionales durante el año 2025 corresponden a delitos de alta connotación social", sostuvo el funcionario.

Chile registró en marzo pasado su primer caso de 'Violencia escolar dirigida' (TVS), cuando un estudiante de un colegio en Calama, ciudad norteña y minera a más de 1.500 kilómetros de la capital, asesinó a una inspectora escolar e hirió a otras cuatro personas con un arma blanca.

Posterior a este suceso, se denunció una ola de amenazas de tiroteos, con mensajes escritos en pizarras y paredes al interior de colegios, que sugerían atentados y que respondían a un reto viral en redes sociales y que afectó a más de setenta instituciones en Chile, que debieron suspender clases, según reportes de la prensa local.