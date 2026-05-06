Matan a 6 personas a tiros y las calcinan en sendos sucesos en el norte de Puerto Rico

En Arecibo, sobre las 22.46 horas del martes (02.46 GMT del miércoles), la Policía fue alertada por un ciudadano sobre un coche incendiado en un solar yermo, ubicado en el barrio Higuillar.

Al llegar al lugar personal de Bomberos para extinguir el fuego, encontraron dentro de un vehículo Mitsubishi Outlander de color vino los cuerpos de dos personas calcinadas entre asiento del chófer y otro en la parte posterior.

El automóvil presenta impactos de bala, detallaron las autoridades.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo de la Policía de Puerto Rico y un fiscal se hicieron a cargo de la pesquisa de este doble asesinato.

El Instituto de Ciencias Forenses se encargó del traslado de los cadáveres para fines de autopsia.

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Unos 14 minutos después, a las 23.00 del martes (03.00 GMT del miércoles), la Policía fue alertada por un ciudadano sobre unos disparos en el barrio Vaga III, en el interior del municipio de Morovis.

Agentes de la Policía reaccionaron a la llamada y acudieron al área, donde localizaron un vehículo Hyundai modelo Kona en llamas.

Al igual que el suceso en Arecibo, personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos apagaron el siniestro.

Los policías, posteriormente, observaron que dentro del automóvil habían cuatro cuerpos calcinados, tres en el asiento posterior y uno en el área del baúl.

En la escena se ocuparon varios casquillos de diferentes calibres, añadió la Policía.

La División de Homicidios del CIC de Arecibo de la Policía y un fiscal dirigirán la pesquisa de este múltiple asesinato.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y trabajará en la identificación de las víctimas.