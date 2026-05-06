Máximo órgano de judicatura de Perú inicia proceso disciplinario a organizador de comicios

A través de un comunicado, la JNJ informó que esta decisión se sustenta en el informe en el que se evalúa la presunta comisión de falta grave en las elecciones generales por parte de Corvetto y se concluye "la pertinencia de avanzar hacia una etapa formal del proceso disciplinario".

De acuerdo con el pronunciamiento, "la conclusión de la investigación preliminar no implica un adelanto de opinión sobre la responsabilidad del investigado, sino el paso necesario para el esclarecimiento de los hechos dentro de un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa".

La JNJ agregó que, con esta medida, reafirma su papel constitucional de supervisar, evaluar y sancionar la conducta de los altos funcionarios del sistema de justicia y organismos electorales, en estricto cumplimiento de la legalidad y los principios de transparencia e independencia institucional.

Este jueves, el magistrado Juan Manuel Chuyo prohibió la salida del país por 18 meses a Corvetto al declarar fundada la medida solicitada por la Fiscalía después de que se descubriera un pasaporte próximo a vencer, distinto a los dos que ya había entregado al Ministerio Público como garantía de que permanecería en Perú.

Corvetto, otros funcionarios y representantes de la empresa de transportes Galaga, que fue contratada para distribuir el material electoral, son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y omisión de actos funcionales después de notables retrasos en la apertura de centros de votación en Lima ante la falta de los implementos para el sufragio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves que se vienen denunciando y que son de conocimiento público y que han generado zozobra, impacto en la sociedad, sobre todo de cara a la segunda vuelta de este proceso electoral", dijo el fiscal Reynaldo Abia.

Una semana antes, el juez Chuyo rechazó la solicitud de la Fiscalía para detener preliminarmente a Corvetto, pero sí allanaron su domicilio.

Corvetto dimitió el 22 de abril como jefe de la ONPE al ser señalado como culpable de las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima.

Estas irregularidades han alimentado las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien señala un contubernio en su contra para presuntamente dificultar la votación en Lima.