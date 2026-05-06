Merz confía en un interés compartido de la coalición en acabar con éxito la legislatura

Merz "expresó su deseo de que todos compartan la intención de seguir conduciendo conjuntamente con éxito la coalición durante los próximos tres años. Literalmente dijo que no hay alternativa a esta coalición y, también literalmente, dijo que compartimos la responsabilidad a nivel de política estatal de buscar el éxito", reveló Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo, en una rueda de prensa ordinaria, al referirse a las palabras que pronunció el canciller esta mañana antes de comenzar el Consejo de Ministros.

Además, añadió, "el canciller desea que la colaboración futura se caracterice por un espíritu de colegialidad y confianza mutua, y espera también que no falte el optimismo".

El canciller dio las gracias en primer lugar por la colaboración y señaló que "los primeros doce meses han sido sin duda un periodo difícil, pero que conjuntamente se ha logrado poner en marcha toda una serie de iniciativas importantes", indicó el portavoz.

Hille habló de "hitos importantes", aunque quizá la imagen pública pueda ofrecer una sensación diferente, añadió, y señaló que en estos doce meses la coalición entre conservadores y socialdemócratas ha impulsado un cambio político en ámbitos fundamentales y ha tomado decisiones importantes para el futuro del país.

En concreto, el portavoz se refirió a 190 leyes y medidas aprobadas en un total de 43 consejos de ministros, frente a los 94 de la anterior coalición de gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales en este mismo periodo de tiempo.

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"El gobierno ha puesto en marcha acciones decisivas, especialmente en materia de fortaleza económica, seguridad, migración y cohesión social", afirmó.

Reconoció, al mismo tiempo, que los retos a los que se enfrenta Alemania, tanto a nivel interno como de política exterior, siguen siendo "enormes", pero se mostró convencido de que el país es fuerte y tiene un enorme potencial para ser líder mundial en muchos ámbitos y para volver a tener un mayor protagonismo.

Aseguró que la coalición seguirá renovando Alemania y fortaleciéndola mediante reformas, con el objetivo claro de seguir siendo en el futuro un país libre, seguro, justo y próspero.