Merz, Mitsotakis y Lagarde acompañarán a Draghi en la entrega del Premio Carlomagno

Según informó en un comunicado la ciudad de Aquisgrán, en el oeste germano, y la organización responsable del premio, Merz, Mitsotakis y Lagarde serán las tres figuras "comprometidas con Europa" que también figurarán como protagonistas en la jornada.

Merz y Mitsotakis serán los dos oradores principales de la entrega del Premio Carlomagno, con el que se honrará la "inquebrantable determinación" europeísta de Draghi, según los términos del directorio responsable del galardón.

Por su parte, Lagarde intervendrá en la cena organizada en la víspera a la entrega.

"Con Christine Lagarde, Kyriakos Mitsotakis y el canciller federal Friedrich Merz, contamos con tres personalidades que, cada una a su manera, defienden con compromiso a Europa", dijo en un comunicado el político conservador alemán y presidente del directorio responsable del premio Armin Laschet.

El Premio Carlomagno es considerado como uno de los galardones más importantes a quienes han hecho contribuciones importantes a la unidad europea y este año se entregará el 14 de mayo en Aquisgrán.