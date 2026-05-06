México destaca acuerdo aéreo con EE.UU. pese a tensiones por acusaciones judiciales

“Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos en donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes, el Gobierno mexicano anunció que acordó con autoridades estadounidenses medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral, al tiempo que EE.UU. reconoció al AIFA, a las afueras de la capital mexicana, como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México.

La gobernante mexicana reconoció que las conversaciones incluyeron diferencias sobre el reconocimiento de la terminal aérea.

“Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y no aparecía nunca el AIFA”, dijo.

En ese sentido, subrayó la postura del Gobierno mexicano durante las conversaciones, que exigió el reconocimiento de ambos aeropuertos en el centro de México y consideró positivo el resultado de la negociación.

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“El acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Pues es un acuerdo bueno”, sostuvo.

Añadió que, aunque podría haberse buscado un mejor resultado, el acuerdo refleja un equilibrio.

“A lo mejor hubiéramos (negociado) algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre sin ceder la mejor condición para México. Entonces se firmó un acuerdo”, expresó.

La mandataria aseguró que el diálogo bilateral se mantiene estable.

“No ha habido ningún problema. Es decir, no hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que la semana pasada, el Departamento de Justicia de EEUU anunciara la acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha Moya, de vínculos con el narcotráfico, lo que ha generado una tormenta política en México.