Mueren 3.000 cerdos al incendiarse una granja en Bélgica

El incendio comenzó hacia las 12.30 y se propagó rápidamente por todas las instalaciones, informó la agencia Belga.
Numerosos efectivos de urgencias acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y tras una hora de intervención lograron controlar el fuego, aunque todavía continúan las labores de extinción.
Sin embargo, no ha sido posible salvar a los animales.
El alcalde del municipio, Hugo Maes, ha pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas debido al humo, pero ha añadido que no se ha detectado ninguna liberación de amianto.