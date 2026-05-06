Mueren 3.000 cerdos al incendiarse una granja en Bélgica

El incendio comenzó hacia las 12.30 y se propagó rápidamente por todas las instalaciones, informó la agencia Belga.

Numerosos efectivos de urgencias acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y tras una hora de intervención lograron controlar el fuego, aunque todavía continúan las labores de extinción.

Sin embargo, no ha sido posible salvar a los animales.

El alcalde del municipio, Hugo Maes, ha pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas debido al humo, pero ha añadido que no se ha detectado ninguna liberación de amianto.