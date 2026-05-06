Mueren un alcalde y tres miembros de su familia en un ataque israelí contra el Líbano

"Un ataque del enemigo israelí contra la localidad de Zilaya, en la Bekaa Occidental, causó cuatro muertos, entre ellos dos mujeres y un anciano, y cinco heridos, incluido un niño", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

El departamento, parte del Ministerio de Salud Pública, no ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas, como viene siendo habitual, pero la Agencia Nacional de Noticias (ANN) aseguró que los fallecidos son "el alcalde de Zilaya y tres miembros de su familia".

El bombardeo tuvo como objetivo la vivienda del responsable local, según el medio estatal.

Este mismo miércoles, el Ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación para doce localidades diferentes del sur del Líbano, entre ellas la propia Zilaya y otros pueblos ubicadas al norte del río Litani, fuera de la franja fronteriza donde se venían concentrando sus acciones.

Según medios locales, el bombardeo contra Zilaya tuvo lugar antes de que fueran emitidas las órdenes de desplazamiento forzoso.

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Pese al cese de hostilidades, que fue acordado por el Líbano e Israel sin participación del grupo chií Hizbulá, el Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés de forma diaria y demoliendo viviendas en las zonas que mantiene ocupadas en el sur del Líbano.

Está previsto que la tregua se prolongue al menos hasta mediados de este mes, aunque las negociaciones para que esto suceda todavía no han arrancado y Beirut se niega a celebrar un encuentro entre líderes de los dos países mientras continúe el actual statu quo de territorio ocupado y bombardeos incesantes.