Negociadora UE espera un acuerdo comercial con EEUU que dé a Bruselas margen de reacción

En su última comparecencia ante la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo antes de dejar su cargo actual, desde el que negoció este acuerdo con EE.UU., Weyand señaló que este pacto "creó una cierta estabilidad" entre ambos bloques pero que a la vez persiste "una volatilidad e impredecibilidad" que la UE no tiene más remedio que "navegar y gestionar".

"Tendremos que permanecer vigilantes, ver lo que está pasando y gestionar cualquier alteración firmes en (defensa de) los intereses europeos", dijo Weyand.

Los negociadores de la Comisión, el Parlamento y el Consejo celebrarán esta noche una nueva reunión para tratar de llegar a un consenso sobre este acuerdo comercial, al que los eurodiputados quieren incorporar salvaguardias que permitan a la Unión Europea suspender el acuerdo si, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos.

"Espero que esta noche logremos avances y mostremos una UE firme en sus compromisos, sus valores e intereses (...). Tenemos todos los ingredientes para demostrar que somos un socio de confianza a la vez que tenemos todos los instrumentos para reaccionar a cualquier desarrollo que veamos", dijo Weyand.

No obstante, diversas fuentes europeas consultadas por EFE consideran que la reunión de esta noche terminará sin acuerdo, ya que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo no se ponen de acuerdo sobre las salvaguardas.

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Mientras un grupo de países liderado por Alemania, junto a la Comisión Europea, se opone a tales medidas y son partidarios de retocar lo menos posible el acuerdo que Bruselas y Washington cerraron el pasado verano, otros como Francia, España, Finlandia y Luxemburgo sí ven con buenos ojos las medidas que plantea la Eurocámara.

La veterana funcionaria europea, que ya dirigió las negociaciones del Brexit, reconoció que cerrar este acuerdo "no será el fin de los retos" en la relación con Estados Unidos pero se mostró convencida de que la Unión Europea tiene que mostrar a Washington que es un socio confiable, ya que eso le permitirá exigirle que cumpla con su parte del pacto.