Nissan recortará al 10 % del personal en Europa

El fabricante japonés contempla el cierre parcial de su almacén de componentes en Barcelona y una revisión de su modelo de ventas en Europa, pasando en algunos mercados de la autodistribución a la venta a través de importadores locales, según representantes de la compañía citados por la agencia.

La medida se enmarca en el plan de recuperación 'Re:Nissan', anunciado en mayo de 2025, con el que la automotriz busca volver a la rentabilidad y que prevé reducir 20.000 empleos a nivel global entre los ejercicios fiscales 2024 y 2027, además de recortar su red de plantas de 17 a 10 para 2027.

En España, Nissan ya comunicó el pasado 27 de abril a los sindicatos que planeaba presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en tres centros de Barcelona, donde trabajan 569 personas, según fuentes sindicales.

La mesa de negociación del ERE debía constituirse este miércoles. Los posibles afectados son empleados del centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, donde trabajan 383 personas; del centro de recambios de El Prat de Llobregat, con 122 empleados; y del centro de áreas flexibles, también en El Prat, con 64 trabajadores.

La información generó rechazo e intranquilidad entre representantes de los trabajadores, también en la planta de Nissan en Ávila, cuyo comité expresó su "absoluto rechazo" al ERE planteado en Cataluña.

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Según Kyodo, Nissan también prevé consolidar de dos a una las líneas de producción de su planta de Sunderland, en el Reino Unido, la única de ensamblaje de vehículos que mantiene en Europa, con el objetivo de hacerla más rentable.