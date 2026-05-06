'O Agente Secreto' y 'El Eternauta', las favoritas en los XIII Premios Platino

La próxima edición, dedicada a fomentar la difusión internacional de las producciones iberoamericanas, será presentada por el colombiano Carlos Torres y la española Cayetana Guillén-Cuervo y destacará por la condecoración del argentino Guillermo Francella, quien recibirá el Platino de Honor.

'El agente secreto', ganadora de 3 premios técnicos y con 4 nominaciones más, es una de las favoritas con la historia de Marcelo (Wagner Moura) un perseguido de la dictadura en el Brasil de 1977 y que obtuvo cuatro nominaciones al Óscar, entre ellas destacó el de mejor película y el internacional.

En la competencia también destaca ‘Sirat’, drama español protagonizado por un hombre (Sergi López) que busca a su hija desaparecida en el alternativo mundo de las fiestas electrónicas en Marruecos y que llegó a los Óscar con dos nominaciones.

Ambos títulos lideraron las categorías técnicas cinematográficas, reveladas el 16 de abril, aunque la disputa por el Premio a mejor película iberoamericana de ficción continúa con la triunfadora de los Goya, ‘Los domingos’, de Alauda Ruíz de Azúa, 'Belén', de Dolores Fonzi, y ‘Aún es de noche en Caracas’, de las directoras latinoamericanas Marité Ugás y Mariana Rondón.

Y la mejor dirección estará competida entre Ruíz de Azúa, Mendonça Filho, Laxe y Fonzi.

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En cuanto a los actores que aspiran al Platino a mejor interpretación masculina son el brasileño Moura (‘O Agente Secreto’), el colombiano Ubeimar Ríos Gómez (‘Un poeta’), el español Alberto San Juan (‘La cena’) y Francella (‘Homo Argentum’).

Mientras que en la categoría femenina está nominada la colombiana Natalia Reyes (‘Aún es de noche en Caracas’), las españolas Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (‘Los domingos’) y la argentina Fonzi (‘Belén’).

El día 9 también se conocerá la mejor comedia, mejor película de animación, mejor documental, mejor ópera prima y mejor guion.

El apartado de series televisivas lo encabeza ‘El Eternauta’, con 5 premios ya revelados y 3 nominaciones más, aunque le sigue de cerca ‘Anatomía de un instante’, que obtuvo 4 galardones en las categorías técnicas y compite por 3 más, entre ellas la mejor miniserie de ficción.

Ambas son adaptaciones homónimas, la primera se basa en un cómic de ciencia ficción escrito por el argentino Héctor Oesterheld. La segunda trata sobre la novela en la que el español Javier Cercas narró el fallido golpe de Estado de 1981 en España.

Los realizadores de ‘El Eternauta’ (Bruno Stagnaro), ‘Anatomía de un instante’ (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), ‘Menem’ (Mariano Varela, Ariel Winograd) y ‘Estado de fuga: 1986’ (Rodrigo Guerrero) serán quienes se enfrentarán por el premio a mejor creador de serie.

Durante la gala se revelarán los ganadores de la mejor actuación masculina y femenina en miniserie o teleserie, así como la mejor serie de larga duración.

La edición XIII de los Platino incluyó 12 nuevos galardones, lo que eleva el total a 36 categorías de premios.

Por ello, dos días antes de la gala general, se decidió realizar una primera gala el día 7 en la que se entregarán los 21 premios ya revelados, la mayoría de carácter técnico, y los 15 restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9. Ambas se celebrarán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

Los Premios Platino están promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).