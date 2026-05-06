Perú compra un nuevo avión militar C-27 Spartan por cerca de 58 millones de euros

La adjudicación se otorgó el pasado lunes a la empresa fabricante italiana Leonardo y de la que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya cuenta con cuatro unidades adquiridas en 2015, que han sido clave para atender distintas emergencias en los últimos años.

La nueva unidad comprada por Perú corresponde al modelo C-27J NG Spartan, la versión más moderna, que ofrece muchas más capacidades, entra las que se destacan su nueva aviónica, equipamiento y las soluciones aerodinámicas que mejoran su rendimiento.

Impulsado por dos motores de turbohélices, el avión puede transportar hasta sesenta soldados o 46 paracaidistas, o también llevar hasta 11,3 toneladas de carga y de lanzar desde el aire pesos de hasta seis toneladas, con una autonomía de hasta 5.852 kilómetros de recorrido.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas de Perú señaló que "esta aeronave es reconocida por su alto desempeño en operaciones tácticas y su capacidad de operar en condiciones exigentes; y su adquisición permitirá optimizar las operaciones de transporte aéreo en diversos escenarios geográficos, especialmente en zonas de difícil acceso".