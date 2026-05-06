Presidente israelí alerta de 100 asesinatos en la sociedad árabe y pide acción urgente

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Herzog afirmó que esta violencia es "una mancha" para la sociedad israelí y lamentó las más de 100 víctimas mortales, así como el impacto en las familias y comunidades afectadas.

"El combate contra la violencia y el crimen es la prueba definitiva para el Estado de Israel", señaló el mandatario, que instó a las autoridades a actuar con "determinación" y a emplear "todas las herramientas" disponibles.

En este sentido, Herzog defendió el uso de medidas como la ley de vigilancia encubierta para dotar a la policía de más capacidades frente a este fenómeno, y pidió al Gobierno que sitúe esta cuestión como una prioridad nacional.

Según la radiotelevisión pública israelí Kan, el asesinato registrado el domingo que elevó la cifra a 100 víctimas estaría vinculado a un enfrentamiento entre clanes criminales, en concreto entre las familias Su'ad y Jalidi.

La violencia en Israel, que hace décadas se concentraba principalmente en la sociedad judía con mafias de clanes como los Abutbul o los Alperón, se ha desplazado en la actualidad hacia las comunidades árabes, donde se han multiplicado la extorsión, los ajustes de cuentas y la violencia de género.

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Este aumento de la criminalidad, vinculado a la desigualdad que sufren los palestinos con ciudadanía israelí, ha llevado a las autoridades a calificar la situación como una "emergencia nacional", como declaró este febrero el jefe de la Policía, Danny Levy.

Por su parte, la organización israelí Abraham Initiatives señaló que la cifra de homicidios es ya un 20% superior a la del mismo periodo del año pasado y advirtió de que 2026 podría superar el récord de 252 asesinatos registrado en 2025.

Según esta organización, de las primeras 100 víctimas mortales contabilizadas este año en la comunidad árabe, 93 murieron por disparos, cinco por apuñalamientos y una fue quemada dentro de un vehículo.

En Israel, numerosas organizaciones no gubernamentales y voces de la oposición acusan al ministro de Seguridad Nacional, el colono radical y ultraderechista Itamar Ben Gvir, de haber permitido el deterioro de la situación de seguridad en las comunidades árabes al considerar que la policía bajo su responsabilidad ha relajado la aplicación de la ley en estas localidades.

En 2023, su primer año completo en el puesto, los homicidios en la sociedad árabe superaron los 240, más del doble que en su llegada al cargo a finales de 2022, entonces ya considerado el año más violento registrado.