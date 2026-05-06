Protestan en Pakistán tras el asesinato del clérigo mediador entre Islamabad y talibanes

"Hubo una huelga total con cierre de comercios en la ciudad de Chaman, a la que siguió una concentración para protestar por el martirio de maulana Sheikh Muhammad Idris", dijo a EFE Maulana Mufti Muhammad Qasim, líder local del JUI-F en esta ciudad suroccidental de Pakistán, donde tuvo lugar la protesta.

El asesinato se produjo el martes, cuando un grupo de hombres armados no identificados abrió fuego contra el vehículo del influyente clérigo mientras se desplazaba desde su domicilio hacia su madrasa (seminario islámico).

El ataque, en el que también resultaron heridos dos agentes de policía, tuvo lugar en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Además de su militancia política en el JUI-F, Idris era un destacado profesor en la madrasa Darul Uloom Haqqania, conocida como la "Universidad de la Yihad" por haber formado a gran parte de la cúpula de los talibanes afganos que hoy gobierna de facto en el país vecino.

El influyente clérigo participó en los esfuerzos de mediación entre Pakistán y Afganistán sobre el asunto del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, los talibanes paquistaníes) y había viajado a Kabul con este propósito.

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El portavoz de los talibanes en Afganistán, Zabihullah Mujahid, condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo de acto "de los enemigos del islam y de los sabios".

Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría, los talibanes han sugerido que podría ser autoría del Estado Islámico de Khorasan (EI-K), la rama regional de este grupo yihadista que opera principalmente en Afganistán y Pakistán.

Según el medio Arab News, publicaciones vinculadas al EI-K habían emitido amenazas directas contra Idris en los últimos meses por su apoyo explícito al sistema político de Pakistán y a su jefe del Ejército, Asim Munir, uno de los principales mediadores en el conflicto en Irán.

El asesinato se produjo en un clima de tensión en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que concentró el 70 % de los más de 5.300 incidentes terroristas registrados en Pakistán durante 2025, con actividad del TTP, el EI-K y otros grupos no identificados.

Islamabad mantiene una crisis abierta con Kabul, a quien acusa de permitir que el TTP utilice suelo afgano para planear ataques, una tensión que se incrementó el pasado febrero, cuando el Gobierno paquistaní declaró una "guerra abierta" contra el país vecino.