Puertorriqueña Denise Quiñones, Miss Universo 2001, en festival de cortometrajes en Tokio

La participación del cortometraje en este festival -calificador para los Premios de la Academia- marca un importante precedente al tratarse de la primera producción local dirigida por una mujer puertorriqueña, Camila S. Rodríguez López, que alcanza este espacio de exhibición en Japón.

"Siento una gran satisfacción porque esta pieza fue realizada por un equipo integrado mayoritariamente por mujeres y se exhibe en la categoría 'Women in Cinema' de un festival internacional tan importante como este", resaltó Rodríguez en un comunicado de prensa.

Según explicó, 'Mareas a la deriva' aborda los temas de la migración, el desplazamiento y el colonialismo a través de problemas de la vida cotidiana desde la perspectiva de tres mujeres que resisten y que luchan para vencer, no solo para sobrevivir.

La narrativa se construye a partir de una conversación tensa y directa entre sus personajes, en la que se revisita un evento ocurrido años antes y en donde se cuestionan las razones que motivaron a tomar decisiones importantes que determinaron el presente.

Quiñones encarna a Patricia, figura materna que sirve de punto de encuentro, aunque también de tensión, entre las perspectivas generacionales.

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Además de Quiñones, otras dos actrices la acompañan en el proyecto fílmico: Camelia Muñiz y Gabriela Saker.

La obra cinematográfica se exhibirá en la sede MoN Takanawa: The Museum of Narratives y se presentará en línea en www.shortshorts.org/2026.

La producción, filmada en Puerto Rico durante el 2024, tiene una duración de 21 minutos y combina elementos dramáticos con matices de comedia presentando un relato de crecimiento personal.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Aliza Jawahar y la banda sonora fue compuesta por Alexandra Funes.